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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF271/20

4.9
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ultra rápido y cómodo
El esterilizador a vapor para microondas SCF271/20 de Philips Avent con diseño liviano y compacto es ideal para usar dentro y fuera de casa. Si no se abre la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Esteriliza 6 biberones en 2 minutos*

Ultra rápido y cómodo

Ideal para viajes. Cabe en la mayoría de los microondas.

Ideal para viajes. Cabe en la mayoría de los microondas.

El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en la mayoría de los microondas del mercado. Su tamaño reducido hace que sea ideal para viajar. Podrá tener siempre una botella estéril cuando haga un viaje corto de un día para otro o durante un período de vacaciones más prolongado en el extranjero. También es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 mm (alto), 280 mm (ancho), 280 mm (largo).

Las asas laterales cierran la tapa con firmeza.

Las asas laterales cierran la tapa con firmeza.

El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen mayor seguridad. Los sujetadores cierran la tapa de forma segura a fin de que no salga agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Las asas laterales también están diseñadas para permanecer frías y ayudar a usar el esterilizador de forma segura.

Si no se abre, el contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas.

Si no se abre, el contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas.

Si no se abre, el contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/10/2009

España

España

seguro,sencillo y economico

Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Me lo recomendó una amiga! Me pareció Súper práctico! Fácil de usar!

Ventajas

La fácil y rápido de su uso

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

10/08/2020

Argentina

Argentina

Es genial

La verdad es que lo uso todos los días. Es super práctico, lo podés llevar a donde quieras ya que es para microondas y hoy en día, que casa no tiene microondas? Esteriliza todas las mamaderas a la vez, lo llevo a la casa de mamá cuando sé que voy a estar mucho tiempo, la verdad estoy muy contante de haberlo elegido sobre otras opciones

Ventajas

Practicidad

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 