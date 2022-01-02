Natural
150 ml
Tetina de flujo medio
4m+
Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a sostener el vaso y beber de forma independiente. Estas asas están diseñadas para que las manos pequeñas las agarren fácilmente y también están engomadas para brindar un agarre antideslizante.
Válvula anticólicos diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
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4.4
de 5
12
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
CONTAME UN CONTO
02/01/2022
España
Parte de la promoción
Cómodo y fácil de limpiar
Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.
Ventajas
Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé
Contras
NADA!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
21Andreitaaaaaaa
30/12/2021
España
Parte de la promoción
Muy recomendable
Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar
Ventajas
Ergonomico
Contras
Su precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
Sí, recomiendo este producto
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Mamiunicorn
27/12/2021
España
Parte de la promoción
Perfecto para aprender
Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!
Ventajas
Tamaño, forma, tetina
Contras
El color, podría estar decorado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto, el malestar, la acumulación de gases y las regurgitaciones.