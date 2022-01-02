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  • Facilita la transición del bebé al vaso
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Philips AventBiberón de entrenamiento Natural

SCF262/06

4.4
| (12) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Facilita la transición del bebé al vaso
Nuestro nuevo biberón de entrenamiento Natural facilita la transición del bebé del biberón al vaso. Con las asas suaves al tacto, el bebé podrá agarrar el biberón de manera independiente mientras bebe con la tetina a la que está acostumbrado.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición del bebé al vaso

  • Natural

  • 150 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 4m+

Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a sostener el vaso y beber de forma independiente. Estas asas están diseñadas para que las manos pequeñas las agarren fácilmente y también están engomadas para brindar un agarre antideslizante.

Válvula anticólicos diseñada para reducir los cólicos y las molestias.

Válvula anticólicos diseñada para reducir los cólicos y las molestias.

Válvula anticólicos diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

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Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.4

de 5

12

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

2
1

02/01/2022

España

España

Cómodo y fácil de limpiar

Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.

Ventajas

Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé

Contras

NADA!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural

Sí, recomiendo este producto

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30/12/2021

España

España

Muy recomendable

Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar

Ventajas

Ergonomico

Contras

Su precio

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Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural

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27/12/2021

España

España

Perfecto para aprender

Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!

Ventajas

Tamaño, forma, tetina

Contras

El color, podría estar decorado

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto, el malestar, la acumulación de gases y las regurgitaciones.