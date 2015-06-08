Descontinuado
SCF260/37
220-240 V
El calentador de biberones digital Philips Avent calcula automáticamente el tiempo de calentamiento requerido según el tipo y la cantidad de alimento, y de acuerdo con la temperatura de inicio. Los alimentos se calientan de manera uniforme y el sistema de desconexión automática evita el sobrecalentamiento.
El calentador de biberones digital Philips Avent le permite calentar la comida de su bebé de forma rápida y uniforme. Calienta 125 ml (4 oz) de leche a temperatura ambiente en menos de 2 minutos.
La pantalla digital del calentador para biberones digital Philips Avent es muy fácil de usar. Le brinda información sobre el proceso de calentamiento para que sepa cuando la comida está lista.
2.9
de 5
7
Opiniones
Lisangel
08/06/2015
Central América
Excelente
Este producto es una maravilla, super práctico, y fácil de trasladar en los viajes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF260/37 Digital Bottle Warmer
Sí, recomiendo este producto
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Carmenchu
28/09/2016
España
Mantenimiento del agua caliente?
Buenos días: El calienta biberones funciona muy bien y es sencillo de usar, pero una vez que ha calentado el bibe se apaga. ¿Hay algún modo de que mantenga el agua caliente? El modelo de calienta biberones SCF255/57, lo pones al 1 y siempre te va manteniendo el agua caliente. Esto me servía para usarlo por la noche. ¿Tiene este modelo esa opción? Es que si la tiene, no se ponerla. Gracia.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Cukiml
17/12/2013
España
De los mejores productos de puericultura que he comprado, dinero bien invertido
Me alegro de haber elegido este modelo, ya que es totalmente automático a la hora de calentar el biberón o el potito en función de la temperatura a la q se encuentre; es una tranquilidad saber a que sale a la temperatura correcta y sin estropear las propiedades del alimento. Es un básico en mi día a día, lo utilizo más de 7 veces al día ( tengo 2 hijos) y estoy muy contenta con esta compra. Si tuviera que poner alguna pega, es que no es excesivamente fácil de limpiar, y q los botones de encendido y selección no son los más cómodos, hay que apretar bastante para encender. Estoy intentando comprarlo para mi hermana y nos han comentado que ya no se fabrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF260/37 Digital Bottle Warmer
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Este producto no incluye el biberón
Excepción: no se recomienda su uso con el biberón Avent de 11oz/330ml PP semitransparente Philips.