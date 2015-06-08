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Descontinuado

Philips AventCalentador de biberones digital

SCF260/37

2.9
| (7) Opiniones
Sistema rápido e inteligente
El calentador digital de biberones y alimentos mantiene la temperatura de la comida del bebé de forma segura con una avanzada tecnología que calcula automáticamente el tiempo de calentamiento. Sólo tiene que configurar un par de opciones y el calentador de biberones se encargará del resto.
Ver todos los beneficios
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Ultra rápido, con múltiples opciones de calentamiento

Sistema rápido e inteligente

  • 220-240 V

Calcula automáticamente el tiempo de calentamiento

Calcula automáticamente el tiempo de calentamiento

El calentador de biberones digital Philips Avent calcula automáticamente el tiempo de calentamiento requerido según el tipo y la cantidad de alimento, y de acuerdo con la temperatura de inicio. Los alimentos se calientan de manera uniforme y el sistema de desconexión automática evita el sobrecalentamiento.

El vapor controlado ofrece un calentamiento rápido y uniforme

El vapor controlado ofrece un calentamiento rápido y uniforme

El calentador de biberones digital Philips Avent le permite calentar la comida de su bebé de forma rápida y uniforme. Calienta 125 ml (4 oz) de leche a temperatura ambiente en menos de 2 minutos.

Pantalla digital fácil de usar

Pantalla digital fácil de usar

La pantalla digital del calentador para biberones digital Philips Avent es muy fácil de usar. Le brinda información sobre el proceso de calentamiento para que sepa cuando la comida está lista.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 5

7

Opiniones

08/06/2015

Central América

Central América

Excelente

Este producto es una maravilla, super práctico, y fácil de trasladar en los viajes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF260/37 Digital Bottle Warmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF260/37 Digital Bottle Warmer

28/09/2016

España

España

Mantenimiento del agua caliente?

Buenos días: El calienta biberones funciona muy bien y es sencillo de usar, pero una vez que ha calentado el bibe se apaga. ¿Hay algún modo de que mantenga el agua caliente? El modelo de calienta biberones SCF255/57, lo pones al 1 y siempre te va manteniendo el agua caliente. Esto me servía para usarlo por la noche. ¿Tiene este modelo esa opción? Es que si la tiene, no se ponerla. Gracia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF260/37 Digital Bottle Warmer

Sí, recomiendo este producto

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17/12/2013

España

España

De los mejores productos de puericultura que he comprado, dinero bien invertido

Me alegro de haber elegido este modelo, ya que es totalmente automático a la hora de calentar el biberón o el potito en función de la temperatura a la q se encuentre; es una tranquilidad saber a que sale a la temperatura correcta y sin estropear las propiedades del alimento. Es un básico en mi día a día, lo utilizo más de 7 veces al día ( tengo 2 hijos) y estoy muy contenta con esta compra. Si tuviera que poner alguna pega, es que no es excesivamente fácil de limpiar, y q los botones de encendido y selección no son los más cómodos, hay que apretar bastante para encender. Estoy intentando comprarlo para mi hermana y nos han comentado que ya no se fabrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF260/37 Digital Bottle Warmer

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Este producto no incluye el biberón

  2. Excepción: no se recomienda su uso con el biberón Avent de 11oz/330ml PP semitransparente Philips.