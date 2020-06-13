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Descontinuado

Philips AventKit básico para el cuidado del pecho

SCF257/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Prepárese para la lactancia materna

El kit de productos básicos para la lactancia de Philips Avent le ayuda durante los primeros días de lactancia.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Kit de lactancia de Avent

Prepárese para la lactancia materna

  • Cuidado de las mamas

12 discos absorbentes para día

12 discos absorbentes para día

Para que se mantenga seca y cómoda durante el día.

6 discos absorbentes para noche

Diseñados especialmente para una absorción y comodidad extra durante la noche.

2 almohadillas de gel térmico de doble uso

Uso en caliente para estimular el flujo de leche del pecho - Uso en frío para suavizar y calmar - Incluye fundas extrasuaves para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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13/06/2020

Chile

Chile

Son excelentes y muy importantes

Fueron de gran ayuda al comienzo de todo el proceso de lactancia, creo que es lo más duro al principio y me ayudaron mucho para que sanara mi pezon, con la cremita y principalmente el recoge leche ya que ayudaba a tener mi pezon protegido, al igual que los absorbentes y lo mejor de todo que son lavables, me encantan y son lo mejor en la ayuda del proceso más duro al principio que es la lactancia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF257/00 Kit básico para el cuidado del pecho

Fecha de uso 2019-12-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF257/00 Kit básico para el cuidado del pecho

Fecha de uso 2019-12-12

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 