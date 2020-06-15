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  • Facilita la transición del bebé al vaso
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Descontinuado

Philips AventKit de transición del biberón al vaso

SCF251/00

4.9
| (8) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Facilita la transición del bebé al vaso
Nuestro nuevo biberón de entrenamiento Natural facilita la transición del bebé del biberón al vaso. Con las asas de tacto suave, el bebé podrá agarrar el biberón de manera independiente mientras bebe de la tetina familiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición del bebé al vaso

  • Natural

  • 150 ml

  • 4m+

  • 3 orificios con flujo medio

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

8

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/06/2020

Chile

Chile

Maravilloso

A mi bebé le encanto, además que tiene otras mamaderas de misma tetina entonces poder tomarla con sus manitas fue todo un descubrimiento para ella. Lo mejor es que puedo intercambiar la tapa con los manguitos a las otras mamaderas avent.

Ventajas

Tapa intercambiable. Compatible con extractor. Buen tamaño. Tetina flujo perfecto. Antiderrame.

Contras

Nada hasta ahora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso

13/06/2020

Chile

Chile

Me encanta

Es maravilloso ayuda mucho a que los bebés comiencen solitos a tomar el biberón y lo mejor es que es antiderrame

Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso

Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso

12/06/2020

Chile

Chile

Mamadera vasito

Me encanto esta mamadera y que le da mucha independencia a mi bebe y la prepara para cuando ya pase a utilizar vasito

Ventajas

Función mamadera buen flujo

Contras

Pocos colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 