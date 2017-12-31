Descontinuado
Para una comodidad esencial
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
Nuestro mango de seguridad le permite extraer fácilmente el chupete de su bebé en cualquier momento. Incluso las manos pequeñas pueden sostenerlo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Lukd
31/12/2017
Argentina
Muy buena carateristica y calidad material
Muy buun producto se adapta exelente alaboca del bb..y material muy resistente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF195/01 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF195/01 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014