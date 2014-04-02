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  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
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Descontinuado

Philips AventChupones anatómicos avanzados

SCF184/14

4.7
| (9) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
La avanzada tetina anatómica SCF184/14 de Philips Avent está diseñada para ayudar a un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupones son de silicona y son insípidos e inodoros. Los colores pueden cambiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Desarrollado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann

Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes

  • 6-18m

"Alas" exclusivas

"Alas" exclusivas

Avanzada tetina anatómica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha, de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme, por lo que se aplica menos presión en cada diente.

Tetina con forma

Tetina con forma

La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.

Tapa protectora con broche a presión

Tapa protectora con broche a presión

Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

9

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/04/2014

España

España

El chupete favorito de mi hijo

Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

24/04/2018

Argentina

Argentina

Chupete

Me gustaría que estuviera más a la venta ya que mi bebé lo usa y me cuesta muchísimo encontrarlos a la venta! Gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

27/01/2018

Argentina

Argentina

Excelente

Mi hija uso desde 0 a 18 meses y su dentadura está espectacular ni una deformidad y la ayudo mucho en el sentido de succión!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic pacifiers

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.