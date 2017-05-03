Descontinuado
3-6 m
Sin BPA
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.
4.5
de 5
29
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Caszar
03/05/2017
Peru
Comprador verificado
Muy buen producto
Es fácil de uso, suave la tetina, color unisex, creo que debería venir con un simple sujetador o algo parecido, pero el diseño del producto es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.
9 de cada 10 bebés aceptan el chupón Avent de Philips (probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012)