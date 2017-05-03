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  • Anatómicos. Sin BPA.
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Descontinuado

Philips AventChupones Fashion

SCF172/21

4.5
| (29) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Anatómicos. Sin BPA.
Las tetinas flexibles simétricas y anatómicas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupón con diseños de animales coloridos y brillantes

Anatómicos. Sin BPA.

  • 3-6 m

  • Sin BPA

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas de silicona fáciles de usar

Tetinas de silicona fáciles de usar

La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Tapa protectora a presión

Tapa protectora a presión

Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

29

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2

03/05/2017

Peru

Peru

Comprador verificado

Muy buen producto

Es fácil de uso, suave la tetina, color unisex, creo que debería venir con un simple sujetador o algo parecido, pero el diseño del producto es perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow

20/11/2016

España

España

chupetes con ventilación

Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

17/11/2016

España

España

Precioso

Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.

  2. 9 de cada 10 bebés aceptan el chupón Avent de Philips (probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012)