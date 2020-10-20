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Chupones
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Philips Avent Chupete Classic
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF170/22
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
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