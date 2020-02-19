Descontinuado
Para una comodidad esencial
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
Nuestro mango de seguridad le permite extraer fácilmente el chupete de su bebé en cualquier momento. Incluso las manos pequeñas pueden sostenerlo.
4.9
de 5
41
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Adolfo36
19/02/2020
España
Parte de la promoción
Genial
Después de varios meses probando este producto no tengo nada malo que decir, al contrario, a mi bebé le encanta y son de sus preferidos. Fácil para limpiarlo y estéticamente muy bonitos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
FlorLatina
26/11/2019
España
Parte de la promoción
Chupetes Maravilla
Excelente producto, es muy anatómico, ligero y fácil de lavar. Recomiendo a toda la comunidad Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Kasumicat
21/11/2019
España
Parte de la promoción
Me encantó este producto
Me encanta este producto, me parecen unos chupetes genial en relación calidad precio, resistentes, bonitos, con una tetina muy buena, sin BPA... en mi caso, no le dejan marca al niño en la boca, en comparación con otros.. así que perfectos.
Ventajas
todo
Contras
de momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014