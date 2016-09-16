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Descontinuado

Philips AventProtector de pezones

SCF156/01

4.5
| (23) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Prolongue el periodo de lactancia
El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent está fabricado con silicona ultrafina, suave, sin sabor ni olor que protege los pezones adoloridos o con grietas durante la lactancia.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Cuidado de las mamas, protege los pezones adoloridos

Prolongue el periodo de lactancia

  • Mediano (21 mm)

  • 2 piezas

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones de Philips Avent están diseñados solo para los pezones adoloridos o agrietados y deben utilizarse con la recomendación de un profesional de la salud.

Sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sujetarse fácilmente mediante el protector y crear un sello.

Hecho con silicona ultrafina, sin olor ni sabor

Los protectores de pezones de Philips Avent están hechos de silicona ultra fina, sin olor ni sabor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

23

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3

16/09/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

28/04/2019

Colombia

Colombia

Este producto es excelente

Gracias a este producto, tuvimos una lactancia exitosa... Desde mi embarazo me dijeron que por tener pezon es invertidos no podría lactar, y gracias a las pezoneras, tuvimos 6 meses de lactancia materna exclusiva y 23 meses después, aún lacto a mi hijo. De verdad, son un maravilla para, cero sangre, cero grietas y cero dolor. Recomendable tener al menos 3 pares para salir, ya que después de cada uso deben lavarse bien, eliminar residuos de leche y saliva y antes de usarse deben ser esterilizadas, en la calle es casi imposible hacer todo esto por lo que debemos contar con mas de un par.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones

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Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.