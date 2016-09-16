Descontinuado
Mediano (21 mm)
2 piezas
Los protectores de pezones de Philips Avent están diseñados solo para los pezones adoloridos o agrietados y deben utilizarse con la recomendación de un profesional de la salud.
Su bebé puede sujetarse fácilmente mediante el protector y crear un sello.
Los protectores de pezones de Philips Avent están hechos de silicona ultra fina, sin olor ni sabor.
4.5
de 5
23
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Gabyarg
16/09/2016
España
Comprador verificado
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Jenifer1117
28/04/2019
Colombia
Este producto es excelente
Gracias a este producto, tuvimos una lactancia exitosa... Desde mi embarazo me dijeron que por tener pezon es invertidos no podría lactar, y gracias a las pezoneras, tuvimos 6 meses de lactancia materna exclusiva y 23 meses después, aún lacto a mi hijo. De verdad, son un maravilla para, cero sangre, cero grietas y cero dolor. Recomendable tener al menos 3 pares para salir, ya que después de cada uso deben lavarse bien, eliminar residuos de leche y saliva y antes de usarse deben ser esterilizadas, en la calle es casi imposible hacer todo esto por lo que debemos contar con mas de un par.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.