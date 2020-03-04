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Descontinuado

Philips AventProtectores mamarios

SCF155

2.8
| (22) Opiniones

1 premio

Cómodos y confiables
Los protectores mamarios lavables SCF155/06 de Philips Avent ofrecen un interior suave de algodón y una capa absorbente que mantiene la piel seca y evita la humedad.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Protectores mamarios extra suaves y absorbentes

Cómodos y confiables

  • Lavable

Extra suaves y absorbentes

Los protectores evitan la humedad en la piel y en las prendas.

Antideslizante con cintas adhesivas

Antideslizante con cintas adhesivas para mantener el protector en su lugar.

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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2.8

de 5

22

Opiniones

2

04/03/2020

Chile

Chile

Super

Para mamás que no pierden tanta leche ideal! No moja mi ropa interior

Ventajas

Cantidad y diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF155 Protectores mamarios

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Esta reseña se realizó para SCF155 Protectores mamarios

17/07/2020

Argentina

Argentina

Recomendados

Los recomiendo ya que cumplen con su función principal a la perfección. Muy bueno que vengan 3 pares ya que es posible lavarlos mientras se utiliza el último par y no quedar sin protectores. Todavía los tengo y los voy a utilizar para cuando tengo otro hijo

Ventajas

Calidad del producto, bolsa para lavarlos

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF155 Protectores mamarios

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28/10/2017

Argentina

Argentina

Práctico y efectivo.

Los usé durante mi embarazo ya que mis pezones estaban sensibles a la tela de mi corpiño. Efectivos, impedian que moje mi ropa. Al ser tres pares, nunca me faltaban. Si tuvieran adhesivo en su lado contrario, no se deslizarían dentro del corpiño. Muy cómodos.

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 