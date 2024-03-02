Su forma permite el contacto con la piel
Protege los pezones doloridos
Mediano (21 mm)
2 piezas
Nuestra forma de mariposa ultra delgada con protectores de pezones está diseñada para el contacto de piel a piel del bebé. Gracias a su forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también con el mentón, lo que le permite al bebé oler el aroma y tocar la piel de la mamá. Simplemente, coloque el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que su bebé pueda sujetarse correctamente a toda la areola. Disfrute de la unión con su pequeño mientras protege sus pezones.
Diseñamos nuestros protectores de pezones para ayudar a los bebés con problemas de agarre temprano y para ayudar a amamantar durante más tiempo*. En el caso de las madres con pezones planos e invertidos y bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones puede proporcionar una forma de pezón para el agarre, que mantiene y conserva una posición sobresaliente durante las pausas de alimentación del bebé.
Los protectores de pezones están diseñados para proporcionar una alimentación más suave y cómoda en los pezones doloridos o agrietados. Pueden ayudar a reducir el roce y la elongación de los pezones durante la lactancia para que pueda alimentar al bebé con la mejor leche con comodidad.
4.8
de 5
68
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Momsa
02/03/2024
Colombia
Me salvaron
En mi caso funcionaron perfecto, mi bebé se estresaba porque no podía agarrar bien pues mi pezon es muy pequeño, es de práctica, pero desde el primer uso mi bebé pasó de hacer 5 min a 30 min de agarre. Evita tantos gases porque ya la succión es seguida. A veces si no lo colocas bien se puede levantar las esquinas, todo es práctica. Lo súper recomiendo.
Ventajas
El material, evita el dolor extremo, otorga agarre perfecto
Contras
A veces se levanta un poco si no sabes colocarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones
17/06/2020
Chile
Demasiado buena !!!!
Mi esposo me regaló estas pezoneras ya que Las primeras semanas de dar pecho sufrí demasiado. Te ayuda a cicatrizar los pezones cuando tienes heridas y sin dejar de dar pecho a mi bebé!!! Me ayudo demasiado. Recomendada 100%. Las tengo guardadas para cuando le salgan los dientes a mi hija!!! Jaja
Ventajas
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Milee
22/06/2025
Argentina
Parte de la promoción
Recomiendo mucho a todas las mamás que recién empiezan a dar pecho
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
en caso de tener pezones planos o invertidos, heridos, sensibles, agrietados o doloridos, y para algunos bebés con problemas de sujeción
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
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