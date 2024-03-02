La ayuda a amamantar durante más tiempo y de forma cómoda*

Los protectores de pezones están diseñados para ayudarla a amamantar cuando experimenta problemas con los pezones o la sujeción del bebé. El protector ultradelgado de la tetina con forma de mariposa permite el contacto del bebé con la mama y ayuda a seguir reforzando la unión de mamá e hijo mientras se alimenta.