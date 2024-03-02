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  • La ayuda a amamantar durante más tiempo y de forma cómoda*
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Philips AventProtector de pezones

SCF153/03

4.8
| (68) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
La ayuda a amamantar durante más tiempo y de forma cómoda*
Los protectores de pezones están diseñados para ayudarla a amamantar cuando experimenta problemas con los pezones o la sujeción del bebé. El protector ultradelgado de la tetina con forma de mariposa permite el contacto del bebé con la mama y ayuda a seguir reforzando la unión de mamá e hijo mientras se alimenta.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Extractor de leche eléctrico avanzado

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Sujeción fácil para el bebé y sensación suave en su piel*

La ayuda a amamantar durante más tiempo y de forma cómoda*

  • Su forma permite el contacto con la piel

  • Protege los pezones doloridos

  • Mediano (21 mm)

  • 2 piezas

Apto para el contacto con la piel del bebé

Apto para el contacto con la piel del bebé

Nuestra forma de mariposa ultra delgada con protectores de pezones está diseñada para el contacto de piel a piel del bebé. Gracias a su forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también con el mentón, lo que le permite al bebé oler el aroma y tocar la piel de la mamá. Simplemente, coloque el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que su bebé pueda sujetarse correctamente a toda la areola. Disfrute de la unión con su pequeño mientras protege sus pezones.

Diseñado para ayudar con los desafíos de agarre.

Diseñado para ayudar con los desafíos de agarre.

Diseñamos nuestros protectores de pezones para ayudar a los bebés con problemas de agarre temprano y para ayudar a amamantar durante más tiempo*. En el caso de las madres con pezones planos e invertidos y bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones puede proporcionar una forma de pezón para el agarre, que mantiene y conserva una posición sobresaliente durante las pausas de alimentación del bebé.

Hecho para pezones sensibles y que duelen.

Hecho para pezones sensibles y que duelen.

Los protectores de pezones están diseñados para proporcionar una alimentación más suave y cómoda en los pezones doloridos o agrietados. Pueden ayudar a reducir el roce y la elongación de los pezones durante la lactancia para que pueda alimentar al bebé con la mejor leche con comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

68

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

3
1

02/03/2024

Colombia

Colombia

Me salvaron

En mi caso funcionaron perfecto, mi bebé se estresaba porque no podía agarrar bien pues mi pezon es muy pequeño, es de práctica, pero desde el primer uso mi bebé pasó de hacer 5 min a 30 min de agarre. Evita tantos gases porque ya la succión es seguida. A veces si no lo colocas bien se puede levantar las esquinas, todo es práctica. Lo súper recomiendo.

Ventajas

El material, evita el dolor extremo, otorga agarre perfecto

Contras

A veces se levanta un poco si no sabes colocarlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones

17/06/2020

Chile

Chile

Demasiado buena !!!!

Mi esposo me regaló estas pezoneras ya que Las primeras semanas de dar pecho sufrí demasiado. Te ayuda a cicatrizar los pezones cuando tienes heridas y sin dejar de dar pecho a mi bebé!!! Me ayudo demasiado. Recomendada 100%. Las tengo guardadas para cuando le salgan los dientes a mi hija!!! Jaja

Ventajas

Todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

22/06/2025

Argentina

Argentina

Recomiendo mucho a todas las mamás que recién empiezan a dar pecho

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. en caso de tener pezones planos o invertidos, heridos, sensibles, agrietados o doloridos, y para algunos bebés con problemas de sujeción

  2. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  3. Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desliga de los contenidos ingresados por los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o asesoramiento sobre el uso del producto incluido en el presente documento no se utilizará como información oficial de Philips.