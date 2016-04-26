ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé

Descontinuado

Philips AventCepillo para biberones y tetinas

SCF145/07

4.4
| (15) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
El cepillo para biberones Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo diseñado especialmente y una punta moldeada del mango para limpiar de forma eficaz todo tipo de biberones, tetinas y equipos de alimentación. Las cerdas duraderas de alta densidad limpian de forma segura sin rayar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Set inicial de vidrio para recién nacidos

Set inicial de vidrio para recién nacidos

SCD303/01

Cepillo de limpieza Avent

Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé

  • Accesorios para biberones

Este cepillo para biberón y tetina no contiene BPA*

Este cepillo para biberón y tetina no contiene BPA*

Este cepillo para biberón y tetina se produce íntegramente en base a materiales libres de BPA

Cepillo para biberones con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

Cepillo para biberones con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

El cepillo con cabezal arqueado y mango moldeado ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación.

Apto para lavavajillas

El cepillo para biberones y tetinas se puede limpiar en el lavavajillas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

15

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

3
2

26/04/2016

España

España

Muy util

Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

20/12/2013

España

España

muy bueno

este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

16/04/2013

España

España

Excelente producto

Mi experiencia con el cepillo es muy buena. Higienico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 