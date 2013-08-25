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Descontinuado

Philips AventChupones Freeflow

SCF132/32

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Más ventilación para pieles sensibles
Las tetinas flexibles simétricas y anatómicas de Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Protectores Freeflow y diseños modernos.

Más ventilación para pieles sensibles

  • 0-6m

Asa del anillo de seguridad

Asa del anillo de seguridad

El chupete Philips Avent se quita con facilidad en cualquier momento.

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas de silicona fáciles de usar

Tetinas de silicona fáciles de usar

La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
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1

25/08/2013

Argentina

Argentina

chupetes Avent

simplemente, el mejor chupete del mercado.lo recomiendo, mi bebe adora esos chupetes-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF132/01 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF132/01 Freeflow pacifiers

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 