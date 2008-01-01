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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF124/01

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Classic de Philips Avent. Está disponible en una variedad de colores y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.

Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Elegante diseño transparente

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Fabricante del año 2014

  5. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012