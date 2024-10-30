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  • Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé
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Philips Avent SoothieChupón Soothie

SCF099/22

4.5
| (30) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé
El chupón Soothie de Philips Avent está diseñado en torno a los contornos naturales del rostro de su bebé. Su protector curvo en forma de corazón no golpeará su pequeña nariz. Fabricado con silicona de uso médico, el chupón Soothie se distribuye en hospitales de toda Europa*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Silicona flexible de grado médico

Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

  • Diseño de silicona de una pieza

  • Entre 0 y 6 meses

  • Sin BPA

  • Paquete de 2

Sigue las curvas del rostro de su bebé para una mayor comodidad

Sigue las curvas del rostro de su bebé para una mayor comodidad

El protector especial curvo con forma de corazón está diseñado para seguir las curvas naturales del rostro de su bebé, a fin de proporcionar la máxima comodidad sin chocar contra su pequeña nariz.

Diseño de una pieza, fabricado en un 100 % con silicona de uso médico

Diseño de una pieza, fabricado en un 100 % con silicona de uso médico

El chupete Soothie tiene un diseño duradero de una pieza y está fabricado en su totalidad con silicona flexible de uso médico. Nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para su bebé recién nacido de entre 0 y 6 meses

Distribuido por hospitales en toda Europa*

Distribuido por hospitales en toda Europa*

La línea de chupetes Soothie de Philips Avent se distribuye en hospitales de toda Europa. Los médicos y el personal de enfermería confían en estos chupetes para calmar a los recién nacidos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

30

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2

30/10/2024

España

España

El único que mi hija quiere

He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.

Ventajas

La forma de la tetina

Contras

El agujero tan pequeño para poner una cadena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

07/12/2021

España

España

Le gustan!

El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva

Ventajas

Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara

Contras

No le veo ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

03/12/2021

España

España

El único que ella quiere!

Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!

Ventajas

Los colores, diseño!

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Todos nuestros chupones Soothie tienen la misma forma de tetina, y los mismos diseño de una sola pieza y material; además, vienen con protectores de diversas formas, incluidos aquellos que los hospitales distribuyen en toda Europa

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupones después de 4 semanas de uso