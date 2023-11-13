ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire

Philips Avent ultra airchupete

SCF085/05

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

Permite que la piel de su bebé respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • Entre 0 y 6 meses

Con los orificios para el aire extragrandes

Con los orificios para el aire extragrandes

Mantiene la piel del bebé suave y seca

Amado por bebés en todo el mundo.*

Amado por bebés en todo el mundo.*

Preguntamos a las mamás cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

100% silicona

100% silicona

Sin bpa

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso