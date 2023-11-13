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  • Un chupón liviano que favorece la respiración
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Philips Aventchupón ultra air

SCF081

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Un chupón liviano que favorece la respiración
Tranquilice a su bebé con un chupón que permite que su piel respire. La colección ultra air de Philips Avent tiene orificios de gran tamaño para mantener la piel seca. Su cubierta liviana está diseñada para un flujo máximo de aire. Está disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Los orif. de vent. de gran tamaño permiten que la piel del bebé respire

Un chupón liviano que favorece la respiración

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • 6 a 18 meses

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 1

Deja que la piel respire

Deja que la piel respire

Los orificios de aire extra grandes ventilan suavemente la piel del bebé y la mantienen suave y seca.

Colores y diseños modernos

Colores y diseños modernos

La colección ultra air siempre está a la moda. Sus diseños brillantes y coloridos le permiten a usted y a su bebé divertirse probando los estilos más recientes.

La textura ideal para una sensación de comodidad

La textura ideal para una sensación de comodidad

El chupete ultra air está diseñado para que se sienta ligero y cómodo, incluida su tetina sedosa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupones ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupones después de 4 semanas de uso

  3. Marca global de chupones número 1