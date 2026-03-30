SCF041/27
2 piezas
Flujo para recién nacidos
0 m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE