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Descontinuado

Philips AventMonitor para bebés con video digital

SCD600/00

3.8
| (12) Opiniones
Esté siempre cerca de su bebé
Vea y escuche a su bebé con la última tecnología para monitores de bebés con video
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Monitor para bebés con visión en alta definición

Esté siempre cerca de su bebé

Selección automática de canales para una conexión privada

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Mantenga una conexión segura con su bebé en todo momento con la tecnología de video digital fácil de usar

Visión nocturna infrarroja para controlar al bebé todo el día

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Visión nocturna infrarroja para ver a su bebé siempre

Unidad para padres sin cables y portátil

Unidad para padres sin cables y portátil

La unidad para padres recargable le permite moverse por la casa sin descuidar a su bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

12

Opiniones

06/04/2013

España

España

Lo mejor que han inventado

Es de las mejores cosas que compre para mis bebés. Lo utilizo muchísimo y gracias a él estoy tranquila de ver a mis niños durmiendo plácidamente. Lo aconsejo con toda seguridad y garantía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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19/08/2012

España

España

Perfecto para vigilar a tu bebe

Un producto estupendo para controlar y estar tranquilo de que tu bebe está bien. Con la imagen no hace falta moverse y hasta los abuelos lo saben manejar. Las canciones un acierto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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31/05/2012

España

España

Genial

A mi me encanta, nos lo regalaron para la peque hace más de un año y nos ha ido genial. Si comprara otro sería el mismo. Servicio técnico inmejorable, rápidos, atención genial.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 