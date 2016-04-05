Descontinuado
Conexión 100% privada
Luz de compañía y canciones de cuna
Función de intercomunicador
La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.
Oiga si el bebé ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.
Encienda el modo ECO para reducir la transmisión de energía en la habitación del bebé. En el modo ECO, las unidades solo se activan cuando el bebé emite un sonido.
3.8
de 5
6
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Rorquin
05/04/2016
España
Buen aparato
Permite oir lo que sucede en la habitación con mucha nitidez. La única lástima es que las baterías de la unidad paterna duran muy poco (unas 24 h).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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Mary2012
07/12/2013
España
Buen producto
Lo mas importante a destacar es que no tiene interferencias. Muy útil . Lo compramos para nuestro primer bebe y lo seguimos usando para el siguiente. Ahora son mas mayor cintos y lo seguimos usando para tenerles vigilados mientras juegan.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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Lulanga
21/08/2013
España
Claramente recomendable
Cuando nació Guille nos regalaron este monitor vigilabebés y, la verdad, lo recomiendo. Además de ser muy fácil de usar y de tener un diseño precioso, tiene una función que ayuda a dormir al bebé con un repertorio de nanas. Ah! Muy práctica también la lunita que, al iluminarse, acompaña al peque hasta que se queda dormido. Relación calidad-precio excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
El alcance de funcionamiento del monitor para bebés varía según el entorno y los factores que provocan interferencias.