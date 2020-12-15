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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Philips AventSet de inicio para recién nacidos Natural

SCD301/01

4.8
| (92) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Set para recién nacidos

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

92

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

15/12/2020

España

España

Producto con funciones fantásticas

Tetina de gran calidad que permite un magnífico enganche de los pequeños.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD287/25 Set de regalo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD287/25 Set de regalo

15/12/2020

España

España

Tetina con gran adaptación funcional para el bebé

La tetina tiene una forma idónea para que el bebé se adapte a ella ya que es flexible y muy similar al pecho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

10/12/2020

España

España

No necesito más

Con estos biberones he alimentado al bebote desde que dejé de darle el pecho hasta casi cuando empezó a comer sólido, así que perf

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.