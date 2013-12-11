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Descontinuado

Philips AventSet para recién nacidos

SCD271/00

4.9

| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 118 ml y 2 de 266 ml aproximadamente), un cepillo para biberón y tetina, y un chupete translúcido blanco para bebés de 0 a 6 meses.

Ver todos los beneficios

Menos cólicos**

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

  • Classic

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Producto libre de BPA

Producto libre de BPA

Este producto no contiene BPA

Cepillo arqueado con punta moldeada

Cepillo arqueado con punta moldeada

El cepillo con cabeza arqueada y empuñadura moldeada ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/12/2013

España

España

EL MEJOR

Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

11/12/2013

España

España

Se adapta al niño

He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

15/05/2013

España

España

Recomendable

Mi bebe tiene este set y me ha sido muy útil. El diseño es lindo y práctico. Y mi bebe no sufrió de colicos por el diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.