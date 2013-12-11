Descontinuado
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 118 ml y 2 de 266 ml aproximadamente), un cepillo para biberón y tetina, y un chupete translúcido blanco para bebés de 0 a 6 meses.
Classic
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
Este producto no contiene BPA
El cepillo con cabeza arqueada y empuñadura moldeada ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación.
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Maryettha
11/12/2013
España
Se adapta al niño
He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
adaxag14
15/05/2013
España
Recomendable
Mi bebe tiene este set y me ha sido muy útil. El diseño es lindo y práctico. Y mi bebe no sufrió de colicos por el diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.