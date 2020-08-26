Descontinuado
Piel limpia, suave y radiante
Philips VisaPure Essential trae una nueva tecnología de limpieza facial que llevará tu rutina de cuidado diario de la piel al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.
Tecnología DualMotion
Limpieza
1 cabezal de cepillado limpiador
1 ajuste de intensidad
Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología que llevará tu rutina diaria de limpieza al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Un modo suave de mantener tu piel limpia, suave y radiante.
El cepillo rota y vibra. El movimiento pulsante y vertical separa con suavidad las impurezas de la superficie, incluso suciedad, células muertas de la piel y residuos de maquillaje. El movimiento rotatorio elimina las impurezas, lo que permite una limpieza profunda en la piel. Los movimientos coordinados de las cerdas te proporcionan una experiencia de limpieza cómoda y profunda.
La cara se divide en zonas diferentes. El temporizador inteligente para las diferentes zonas de la piel permite saber a través de una breve pausa cuando llega el momento de pasar a la siguiente zona. El dispositivo se detiene automáticamente después de un programa para toda la cara. El programa de limpieza dura 1 minuto.
4.3
de 5
59
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Hanitass
26/08/2020
España
Fuera de existencias
Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo
Ventajas
Deja piel maravillosa
Contras
Que no encuentro cepillos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Fecha de uso 2020-07-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Fecha de uso 2020-07-26
Yesi
23/04/2020
España
Buen producto
Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Fecha de uso 2018-04-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Fecha de uso 2018-04-23
Charls
11/10/2018
España
Es el mejor cepillo facial que he probado nunca
Este cepillo es el mejor que he probado. Tengo la cara grasa y este cepillo evita que me salgan granos continuamente porque la limpia en profundidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
10 veces más eficaz que la limpieza a mano, pero igual de suave; en comparación con los resultados cuando se retira el maquillaje de forma manual.