Descontinuado
La mejor manera de evitar la reaparición del vello
Philips Lumea IPL es la solución con tecnología de luz pulsada intensa sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Para uso corporal y facial
15 minutos para las pantorrillas
Vida útil <gt/>140.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repita el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.
Premios
4.0
de 5
23
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
finaysegura29
27/03/2015
España
es fantastico
genial, va perfecto! estab aharta de usar maquinillas, nonos y demás, esto va perfecto, una gran inversión!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/00 Sistema de eliminación de vello IPL
vanessa2015
27/02/2015
España
muy buena
Lo estuve mirando en tiendas como Media Markt y El Corte inglés, pero finalmente me decanté por la tienda online. estoy encantada. es muy eficaz.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
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Elisa
20/09/2017
Chile
Muy bueno
Es muy buena para uso en casa, no podría compararla con alguna de otra marca porque es la única que e tenido de este tipo pero, sin duda me a dado buenos resultados y hasta el momento 0 complicación post depilación. A mí me encanta!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/00 Sistema de depilación LPI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/00 Sistema de depilación LPI