Descontinuado
SBM100WHI/00
Tu altavoz portátil todo en uno
Disfruta de la música en su altavoz portátil todo en uno de Philips. Reproduzca sus canciones favoritas mediante una tarjeta MicroSD o conectividad de entrada auxiliar. El altavoz de tecnología wOOx™ es compacto y viene con una batería recargable y múltiples colores.
Blanco
Simplemente carga la tarjeta con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.
Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.
4.0
de 5
1
Resumen
alejandro1
21/05/2015
Chile
Pequeño y eficiente
Ideal para el trabajo, especial para una estacion. Escucho radio y amplifico el computador. Sobresale la amplificacion, el sonido vs el valor del equipo. Se carga con el cargador del telefono. Podria haber funcionado a pilas, para mayor independencia.
Esta reseña se realizó para SBM100WHI Parlante portátil
Esta reseña se realizó para SBM100WHI Parlante portátil