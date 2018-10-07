Potencia extrema
El altavoz portátil Bluetooth ShoqBox SB500 de Philips, adaptado para las calles, es un grandioso dispositivo de sonido para aquellos que inician las fiestas y que llevan el ritmo a donde vayan. La alta potencia extrema se combina con los graves explosivos mientras las luces LED brillan al ritmo de la música.
Bluetooth®
Resistente al agua y a prueba de golpes
Luces multicolor
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para llamar a casa o para llamar a tus amigos desde una fiesta, funciona de maravilla.
Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Con un diseño exclusivo, los LED de varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 5
11
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
Gerardo95
07/10/2018
Peru
Excelente producto
Lo he encontrado en promoción en una tienda de supermercado. Por el precio y el sonido que ofrece, es mas que recomendado el producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Altavoz portátil inalámbrico
Toro
15/11/2017
Chile
Excelente
Sonido muy claro, bajos potentes, las luces le dan movilidad y te invitan a moverte!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Parlante portátil inalámbrico
17/07/2020
Argentina
Parlante portátil inalámbrico SB500A/00
Es super práctico de conectar. Lo uso en el parque y también en la PC ya que tiene entrada para cable auxiliar. Es potente para su tamaño y para el uso que le doy. Buen tamaño para transportar en un bolso o mochila. La batería aguanta como 3hs y también funciona enchufado cuando se está por agotar.
Ventajas
Facilidad de conexión y portabilidad comoda.
Contras
No avisa cuando se está agotando la batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-17