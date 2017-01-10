Descontinuado
Perfección en cada pasada
La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de detección de contornos ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara, y el sistema V-Track orienta el vello en la posición de corte óptima para obtener un afeitado más al ras.
Cuchillas de precisión V-Track
Cabezales en 8 direcc. ContourDetect
Recortador de precisión SmartClick
Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas V-Track Precision colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.
Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Premios
4.1
de 5
279
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
GianPietri
10/01/2017
Peru
Una tartamuda se enamoro de mi
Excelente aparato, no me quejo, me afeita muy bien, funciona de maravilla, me hace unas perfectas alineaciones de patillas, barba y bigotes, en si recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9041/12 Wet and dry electric shaver
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9041/12 Wet and dry electric shaver
Ani7701
30/11/2022
España
Comprador verificado
La afeitadora es una maravilla
Afeitadora maravillosa apura el Afeitadora impresionante con mucha suavidad y seguridad tenía la serie 7000 y igual una maravilla comodisimas para limpiar un producto que recomiendo a todo hombre y eso que yo tengo una barba muy gruesa y sin ningún problema elimina incluso de 2o 3 días encantado.
Ventajas
Fácil de limpiar y apura como una cuchilla
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Fecha de uso 2021-10-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Fecha de uso 2021-10-30
Jos3 M.
24/02/2022
España
Comprador verificado
Máquina de afeitar
Muy suave y fina. Muy bien el afeitado. La recarga bien.
Contras
No hay cepillo,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Fecha de uso 2021-01-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Fecha de uso 2021-01-24
Corta hasta un 20 % más vello en comparación con SensoTouch