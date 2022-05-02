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Descontinuado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7930/16

4.3
| (93) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitado al ras incluso en pieles sensibles
La afeitadora Philips serie 7000 se diseñó para un afeitado al ras incluso en pieles sensibles. Mejorada y desarrollada con la asistencia personal de dermatólogos, ayuda a los hombres con problemas específicos en la piel. Porque cada piel es diferente.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Nuestro producto n.º 1 para pieles sensibles

Afeitado al ras incluso en pieles sensibles

  • Anillos SkinGlide

  • Cuchillas GentlePrecision

  • Sensor BeardAdapt

  • Plan de afeitado personal

Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave

Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave

Disfruta el suave deslizamiento de la avanzada tecnología de microesferas de Philips. Ya que están inspirados en los principios del deslizamiento de la aerodinámica, los anillos de la afeitadora están cubiertos de miles de diminutas esferas similares al cristal que brindan la máxima comodidad para la piel.

Una afeitadora facial para un afeitado al ras, pero al mismo tiempo delicado

Una afeitadora facial para un afeitado al ras, pero al mismo tiempo delicado

La afeitadora eléctrica para piel sensible está equipada con cuchillas GentlePrecision para minimizar los tirones o las pasadas repetitivas en la piel. Incluso cuando se usa en barbas de tres días.

Las barbas densas no se salen con la suya

Las barbas densas no se salen con la suya

Esta afeitadora eléctrica viene con un sensor BeardAdapt que reconoce la densidad de tu barba. Luego, ajusta automáticamente la potencia para la tarea que va a realizar. Fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

93

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

02/05/2022

España

España

Comprador verificado

máquina Perfecta

Maquina de gran calidad y muy buen apurado incluso en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

Sí, recomiendo este producto

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28/01/2022

España

España

Comprador verificado

La recomiendo

Muy contento, apura muy bien y hasta la fecha 0 problemas. Sin duda la volvería a comprar.

Sí, recomiendo este producto

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23/01/2022

España

España

Comprador verificado

Muy buena

Es muy buena maquina no envidia a la serie 9000...

Ventajas

Suavidad y apura muy bien.

Contras

Lo complicado que es encontrar el cabezal entero de repuesto.

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 