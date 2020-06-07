Descontinuado
S7310/12
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecisionPRO
Recortador de precisión SmartClick
Disfruta de una afeitada más cómoda con los anillos antifricción SkinGlide recubiertos con microesferas. Miles de pequeñas esferas redondeadas similares a vidrios reducen la fricción y la resistencia superficial entre la afeitadora y la piel. Esto permite que la afeitadora se deslice suave y fácilmente, y ayuda a proteger tu piel de la irritación.
Nuestro sistema mejorado de corte posee tecnología de protección de la piel, diseñada para cortar solo el vello y no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para un afeitado suave y al ras, incluso en barbas de tres días.
Nuestros cabezales de afeitado se doblan fácilmente en cinco direcciones, lo que les permite seguir suavemente todos los contornos del rostro y el cuello. Se requiere menos presión para afeitar más al ras y se minimiza el estrés en la piel.
Premios
3.9
de 5
278
Opiniones
Junior67
07/06/2020
Peru
Comprador verificado
Producto muy bueno por su acabado y prestaciones
Producto de fácil uso, muy elegante, accesible en todo momento, calida alta, materiales buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
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Anjone03
10/02/2019
Peru
Exelente producto
Afeitada con espuma, tan suave y buena como con cuchillas tradicionales.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Lucasdos36
01/05/2018
Peru
Todo muy bueno, excelente compra
Independiente al producto, a Philips ahora solo le falta inventar una máquina de afeitar con una aspiradora incluida, asi todos los pelos de la barba no se caen por todas partes, eso seria genial. En general excelente producto, muy contento con la compra, gracias
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips
Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014