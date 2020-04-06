Descontinuado
S3/00
Increíble sonido de audífonos intrauditivos
Estos audífonos intrauditivos para audiófilos se ajustan a un entorno acústico espacioso y natural con una comodidad y un ajuste excepcionales. Los cables de par trenzado y los conectores MMCX incluidos permiten que cada magnífico detalle brille cuando conectas tu reproductor de alta resolución.
Híbrido de tres posiciones
arquitectura acústica
Audio de alta resolución
La cubierta metálica de los audífonos de alta calidad tiene un acabado con un brillo atractivo y lleva el logotipo Fidelio grabado en letras metálicas en relieve. La funda de viaje incluida te ayuda a proteger contra rayones cuando no los utilizas.
Sumérgete en tus álbumes favoritos de la manera en que te gusta escucharlos. Los cables desmontables de par trenzado de baja impedancia minimizan la distorsión y revelan más detalles en tu música. Se incluyen los conectores MMCX para conectarse a dispositivos de audio de alta resolución.
Opiniones