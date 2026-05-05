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  • Afeitada suave, mayor comodidad
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S3122/51

4.2
| (235) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Afeitada suave, mayor comodidad
La afeitadora Philips AquaTouch 3000 te ofrece un afeitado en seco o húmedo muy cómodo. Todo gracias a los cabezales flexibles y 5D Pivot, el sistema de cuchillas ComfortCut y los 60 minutos de afeitado
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada suave, mayor comodidad

  • Cabezales flexibles y 5D Pivot

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cortapatillas desplegable

  • 60 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un acabado suave y uniforme.

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

235

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

05/05/2026

España

España

Comprador verificado

Buena máquina con batería muy duradera

Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

22/02/2026

España

España

Comprador verificado

Es perfecta

Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable

Ventajas

Ok

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

26/01/2026

España

España

Comprador verificado

¡Un Phillips Shaver maravilloso!

¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!

Ventajas

¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!

Contras

Nada de nada en contra...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 