Descontinuado
Cabezales flexibles y 5D Pivot
Cuchillas ComfortCut
Cortapatillas desplegable
60 minutos de afeitado, 1 hora de carga
La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un acabado suave y uniforme.
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.2
de 5
235
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Sirkoan
05/05/2026
España
Comprador verificado
Buena máquina con batería muy duradera
Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-03-20
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-03-20
Nuchy
22/02/2026
España
Comprador verificado
Es perfecta
Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable
Ventajas
Ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Un Entusiasta
26/01/2026
España
Comprador verificado
¡Un Phillips Shaver maravilloso!
¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!
Ventajas
¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!
Contras
Nada de nada en contra...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.