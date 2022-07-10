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  • Afeitada y acabado suaves
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1121/41

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada y acabado suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

10/07/2022

Peru

Peru

Comprador verificado

Buen producto

Realmente muy bueno, para ser el más simple de la marca, es mucho mejor que la marca que utilice anteriormente.

Ventajas

Buena batería, fácil de la limpiar y hasta en húmedo o mojado.

Contras

Muy simple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

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03/05/2022

Peru

Peru

El producto es muy versátil, de fácil aseo

Inicialmente lo elegí por precio pero luego de haberlo usado lo volvería a elegir por la calidad del producto.

Ventajas

Afeita muy bien, tiene un precio accesible.

Contras

No funciona muy bien con gel de afeitar

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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17/10/2021

Peru

Peru

Comprador verificado

Práctico

Recomendaría a mis amigos, fácil de usar rápida carga y limpieza. Muy práctico con espuma y sin ella genial.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1323/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 