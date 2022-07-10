Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
10/07/2022
Peru
Comprador verificado
Buen producto
Realmente muy bueno, para ser el más simple de la marca, es mucho mejor que la marca que utilice anteriormente.
Ventajas
Buena batería, fácil de la limpiar y hasta en húmedo o mojado.
Contras
Muy simple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Zapatowsky
03/05/2022
Peru
El producto es muy versátil, de fácil aseo
Inicialmente lo elegí por precio pero luego de haberlo usado lo volvería a elegir por la calidad del producto.
Ventajas
Afeita muy bien, tiene un precio accesible.
Contras
No funciona muy bien con gel de afeitar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1223/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1223/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Hong9
17/10/2021
Peru
Comprador verificado
Práctico
Recomendaría a mis amigos, fácil de usar rápida carga y limpieza. Muy práctico con espuma y sin ella genial.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1323/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1323/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.