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  • Afeitada y acabado suaves
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1121/40

4.5
| (152) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada y acabado suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

152

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

17/10/2020

España

España

Comprador verificado

Sencillo y práctico

Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo

Ventajas

Práctica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

12/02/2019

España

España

Muy buen producto

Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

27/12/2018

España

España

Producto ideal.

Es un producto ideal que elimina el bello facial de hombre enseguida, es un gran regalo para cualquier familiar que se afeite.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 