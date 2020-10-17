Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.5
de 5
152
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Chikito
17/10/2020
España
Comprador verificado
Sencillo y práctico
Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo
Ventajas
Práctica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
jsanchogi
12/02/2019
España
Muy buen producto
Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Nlsecret
27/12/2018
España
Parte de la promoción
Producto ideal.
Es un producto ideal que elimina el bello facial de hombre enseguida, es un gran regalo para cualquier familiar que se afeite.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.