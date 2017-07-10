Descontinuado
QS6141/32
Crea tu estilo
Crea tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este modelador de barba y afeitadora de doble terminación tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.
intervalos de 0,5 mm
Recortador doble
75 min. de uso sin cable/4 h de carga
Afeitadora de doble lámina
El recortador totalmente metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones ajustables le permite tener el largo exacto de barba que desea. Fije la posición perfecta con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y parejo.
La nueva afeitadora de doble lámina le permite una afeitada de acuerdo a su estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.
Retire el peine ajustable y obtendrá un recortador doble totalmente metálico. Use el lado de 32 mm para un corte de alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.
3.9
de 5
78
Opiniones
Dulo
10/07/2017
Peru
Comprador verificado
Muy bueno
Excelente, estoy muy contento. La afeitada se repotencia al mojar el rostro y ponerme crema de afeitar. Realmente suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Rockian
24/02/2017
Peru
Comprador verificado
Mi primera afaitafora versatil
Estuve buscando por mucho tiempo una maquina para afaitar y vi muchos modelos, me llamo la atención su versatilidad para dar forma a la barba, mi temor fue su rendimiento pero funciona bien tanto con agua como en seco pero de mi preferencia lo uso con agua. La bateria dura bastante tiempo lo cargo 1 vez por semana como mis afaitadas son de corta duración. Su limpieza es muy facil mayormente solo con agua. La recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Nicolas L
24/08/2023
Chile
Sin Repuesto
La StyleShaver de phillips me llegó hace unos 8 años atrás, por un sorteo de una página de Facebook sobre barbas por parte de el club de la barba de phillips , nunca me ha fallado, ni en traslados, ni en condiciones climáticas extremas, la duración de batería más que buena, con una mantencion de vez en cuando se ha mantenido vigente y funcional por todos estos años. Sin embargo, el cabezal de rasurado se ha desgastado con el tiempo, ya le faltan trozos de la rejilla por lo que lo ace algo más peligroso usar esa parte, pero funcional, Aun así el repuesto ya está descontinuado, incluso busque por otros lugares un alternativo sin suerte, ya va un año de revisar periódicamente diferentes páginas por el repuesto del modelo QS6141, ojalá en algún momento vuelvan a tener este repuesto disponible
Ventajas
Todo, perfecta en todas sus funciones
Contras
La falta de repuestos actualmente
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2021-08-24
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2021-08-24