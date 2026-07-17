Descontinuado
Batería recargable de iones de litio
Peine-guía de precisión de 12 longitudes
Uso en seco y húmedo
Indicador de batería
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
4.3
de 5
203
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Joyle
17/07/2026
España
Comprador verificado
Fantástica
De monento bastante contento con el producto,no tengo ninguna queja. Me permite afeitarme de manera rápida sin usar ni agua ni espuma y no irrita mucho la piel a pesar de ello.
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-06-15
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-06-15
Dsmb15
28/06/2026
España
Comprador verificado
EXCELENTE
Excelente producto 100% recomendable es bueno 👍 Sirve tanto en seco como mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-08
Macias75
27/05/2026
España
Comprador verificado
Fantastica
Funciona perfectamente, o necesitas espuma aunque al poder utilizarse es muy útil. Y sobre todo no irrita co. la
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-03-01
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.