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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

Descontinuado

OneBladeCuchilla de repuesto

QP610/50

4.5
| (21) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • 1 Cuchilla para cuerpo original y 1 kit para cuerpo

  • Se adapta a todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

21

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

2

21/09/2022

España

España

Comprador verificado

Lo mejor que he probado hasta ahora

Afeitado impecable y muy seguro ya que es imposible cortarse, no hace daño ninguno y se lo recomendaría y de echo se lo recomiendo a todos mis allegados

Ventajas

Todo

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

01/12/2020

España

España

El producto cumple con las caractereísticas indica

Tras unos días de prueba en diferentes situaciones puedo decir con total seguridad que las cuchillas cumplen con todas las características indicadas en la descripción. Su precisión de corte tanto en cara, pecho, abdomen y demás partes es la perfecta. Funciona correctamente bajo el agua. A la hora del afeitado no irrita ni deja la piel roja, algo por lo que también es un punto a favor. Relación precio- calidad muy buena. Sin duda las recomendaría sin pensarlo.

Ventajas

Relación calidad precio

Contras

La durabilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio

25/11/2020

España

España

Lo mejor del mercado

Se nota que hay mucha tecnología detrás de estas cuchillas, porque apuran mogollón y es imposible que te corten o irriten

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.