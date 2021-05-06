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Descontinuado

OneBlade

QP2510/10

4.4
| (1400) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

2 Premios

Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello
Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la longitud del vello. Olvídate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Diseñada para cortar el vello, no piel

Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

  • Recorta, modela y afeita

  • Para cualquier longitud de vello

  • 2 peines recortadores extraíbles

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.

Recorta

Recorta

Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.

Modela

Modela

Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP220/50
    • Recorta, perfila y afeita
    • Dos originales
    • Se adapta a todas los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Premios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

1400

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

06/05/2021

Peru

Peru

Muy buena afeitadora

La cuchilla dura bastante, la bateria tambien, se puede limpiar facil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade

07/08/2020

Peru

Peru

Genial !!!

La mejor de todas que he tenido. la mejor de todas que he tenido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

gran producto

he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.