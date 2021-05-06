Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
2 peines recortadores extraíbles
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
06/05/2021
Peru
Muy buena afeitadora
La cuchilla dura bastante, la bateria tambien, se puede limpiar facil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Zebaxx
07/08/2020
Peru
Genial !!!
La mejor de todas que he tenido. la mejor de todas que he tenido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
ogeid75
25/07/2026
España
Comprador verificado
gran producto
he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.