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  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello
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Descontinuado

OneBladeCuchilla de repuesto

QP210

4.3
| (110) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

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Productos compatibles
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Rostro

QP6532/10

Diseñada para cortar el vello, no piel

Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Una original

  • Se ajusta a todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 5

110

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

31/01/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas

La verdad que tras sus usos estoy muy contento, me ayuda bastante a la hora de afeitarme de una sola pasada, y ademas de larga duración no es como otras que tras 3 o 4 pasadas se desgasta, estos duran bastante muy contento con los resultados obtenidos

Ventajas

Duradero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

18/05/2020

España

España

Tiene una afeitada fantastica asi como gillette

Para que le gente tambien sepa y pueda informarse que no solo es una muy buena afeitada si no que con la rapides que lo haces tambien

Ventajas

La rapidez y eficacia del afeitado

Contras

Que si se te olvida cargarla tendras que usarla con el cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio

02/05/2019

España

España

De lo mejor que he visto en afeitadoras!

Este tipo de recambios, que desde mi punto de vista tratan de combinar lo mejor del afeitado mediante cuchillas y eléctrico, nos permiten obtener afeitados apurados y perfilar la barba con mucha precisión (debido a su similitud en diseño con cuchillas convencionales). Están diseñadas para barbas relativamente cortas y los resultados son más que excelentes. Además, según el fabricante, nos ofrecen una durabilidad de hasta 4 meses (aunque en mi caso, al no tener demasiada densidad de pelo, puedo estirar bastante más su uso). Sin duda alguna es una compra recomendable si buscamos lo mejor de cada tipo de afeitado, pues se defiende casi tan bien en cada punto como las máquinas destinadas a ello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.