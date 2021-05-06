Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud de vello
Una cuchilla original
2 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1 y 3 mm)
Recargable, uso en seco y húmedo
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (6000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a una longitud uniforme con uno de los 2 peines-guía para barba incipiente incluidos. De 1 mm para un recorte matutino y de 3 mm para un recorte ajustado.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
06/05/2021
Peru
Muy buena afeitadora
La cuchilla dura bastante, la bateria tambien, se puede limpiar facil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Zebaxx
07/08/2020
Peru
Genial !!!
La mejor de todas que he tenido. la mejor de todas que he tenido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
ogeid75
25/07/2026
España
Comprador verificado
gran producto
he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.