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Multigroom series 3000 Máquina para detalles y barba 3 en 1
Descontinuado
Asistencia técnica
QG3320/15
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Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
ShaversCepillo de limpieza
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
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