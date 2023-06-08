Descontinuado
Aféitate la cabeza tú mismo, incluso en zonas difíciles de llegar
El exclusivo cabezal con giro de 180° de esta cortadora de pelo Philips permite llegar fácilmente incluso a las zonas más difíciles, para que puedas cortarte el pelo tú solo de forma uniforme y precisa en todo momento. O bien, coloca el accesorio para afeitar la cabeza para un acabado completamente suave.
Cuchillas de acero inoxidable
14 posiciones de longitud
60 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Funda y accesorio para rapar
El cabezal giratorio te proporciona un control total del ángulo de la cortadora de pelo para que puedas girar el cabezal y llegar incluso a las zonas más difíciles con facilidad.
Consigue un afeitado perfectamente suave sin arañazos ni cortes. Solo tienes que colocar el accesorio para rasurar la cabeza y disfrutar siempre de un acabado perfecto.
Gira la rueda de ajuste que hay debajo del cabezal de la cortadora de pelo para seleccionar y bloquear la posición de longitud que desees. Los dos peines proporcionan posiciones de longitud de 1 mm a 15 mm, con una precisión de 2 mm entre cada posición. Utiliza el peine de precisión especial para un pelo rapado o utiliza la cortadora de pelo sin peine para un corte de 0,5 mm.
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4.4
de 5
19
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Cortapelosfan
08/06/2023
España
Me encanta este producto y no lo encuentro!!
Llevo años comprando este producto, sin exagerar podré haber comprado 6. Dura muchísimo y el hecho de que el cabezal sea rotatorio para mí es esencial para rasurarme la cabeza. No encuentro por ningún lado donde comprarlo, espero que lo sigan comercializando o que saquen otra versión pero que siga con el cabezal rotatorio.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Headgroom QC5580/32 cortapelos, córtate el pelo tú mismo
Fecha de uso 2021-06-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Headgroom QC5580/32 cortapelos, córtate el pelo tú mismo
Fecha de uso 2021-06-08
ereaza
19/03/2019
España
Perfecto
Cómoda y práctica. Lo malo lo difícil que son de encontrar y el precio, un poco cara. Gracias
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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D78avid
25/02/2017
España
Tras 3 o 4 años de uso voy a comprar el mismo modelo.
He tenido este modelo durante 3 o 4 años (no sé si anteriormente era 5500 o 5550). Ahora la batería solo tiene autonomía para unos 25 minutos y se me ha fastidiado una de las cuchillas de rasurar. (yo me "afeito" al cero). Sin duda voy a comprarme el mismo modelo. Hay otras rasuradoras-afeitadoras en el mercado pero no llevan los peines para la barba. Así que este modelo rasura al 0 literal y tiene polivalencia para pelo más largo. Muy contento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Headgroom QC5580/32 cortapelos, córtate el pelo tú mismo
Sí, recomiendo este producto
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