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Descontinuado

Headgroomcortadora de cabello para que crees tu propio estilo

QC5580/15

4.4

| (19) Opiniones | 94% ha recomendado este producto

Aféitate la cabeza tú mismo, incluso en zonas difíciles de llegar

El exclusivo cabezal con giro de 180° de esta cortadora de pelo Philips permite llegar fácilmente incluso a las zonas más difíciles, para que puedas cortarte el pelo tú solo de forma uniforme y precisa en todo momento. O bien, coloca el accesorio para afeitar la cabeza para un acabado completamente suave.

Ver todos los beneficios

con cabezal de rotación de 180°

Aféitate la cabeza tú mismo, incluso en zonas difíciles de llegar

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 14 posiciones de longitud

  • 60 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Funda y accesorio para rapar

Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil.

Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil.

El cabezal giratorio te proporciona un control total del ángulo de la cortadora de pelo para que puedas girar el cabezal y llegar incluso a las zonas más difíciles con facilidad.

Accesorio para afeitar la cabeza para un acabado perfectamente suave.

Accesorio para afeitar la cabeza para un acabado perfectamente suave.

Consigue un afeitado perfectamente suave sin arañazos ni cortes. Solo tienes que colocar el accesorio para rasurar la cabeza y disfrutar siempre de un acabado perfecto.

14 posiciones de longitud con bloqueo fácil desde 0 a 15 mm.

14 posiciones de longitud con bloqueo fácil desde 0 a 15 mm.

Gira la rueda de ajuste que hay debajo del cabezal de la cortadora de pelo para seleccionar y bloquear la posición de longitud que desees. Los dos peines proporcionan posiciones de longitud de 1 mm a 15 mm, con una precisión de 2 mm entre cada posición. Utiliza el peine de precisión especial para un pelo rapado o utiliza la cortadora de pelo sin peine para un corte de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

19

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

3
2

08/06/2023

España

España

Me encanta este producto y no lo encuentro!!

Llevo años comprando este producto, sin exagerar podré haber comprado 6. Dura muchísimo y el hecho de que el cabezal sea rotatorio para mí es esencial para rasurarme la cabeza. No encuentro por ningún lado donde comprarlo, espero que lo sigan comercializando o que saquen otra versión pero que siga con el cabezal rotatorio.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Headgroom QC5580/32 cortapelos, córtate el pelo tú mismo

Fecha de uso 2021-06-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Headgroom QC5580/32 cortapelos, córtate el pelo tú mismo

Fecha de uso 2021-06-08

19/03/2019

España

España

Perfecto

Cómoda y práctica. Lo malo lo difícil que son de encontrar y el precio, un poco cara. Gracias

Sí, recomiendo este producto

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25/02/2017

España

España

Tras 3 o 4 años de uso voy a comprar el mismo modelo.

He tenido este modelo durante 3 o 4 años (no sé si anteriormente era 5500 o 5550). Ahora la batería solo tiene autonomía para unos 25 minutos y se me ha fastidiado una de las cuchillas de rasurar. (yo me "afeito" al cero). Sin duda voy a comprarme el mismo modelo. Hay otras rasuradoras-afeitadoras en el mercado pero no llevan los peines para la barba. Así que este modelo rasura al 0 literal y tiene polivalencia para pelo más largo. Muy contento.

Sí, recomiendo este producto

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