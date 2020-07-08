Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
11 posiciones de longitud
Uso con cable
Corta tu cabello a la longitud exacta que deseas. Solo tienes que seleccionar uno de los 11 ajustes de longitud de entre 3 mm y 21 mm, en incrementos de 2 mm, o bien, puedes retirar el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.
Las cortadoras de cabello Philips son aptas para toda la familia y funcionan sin interferencias. El motor suave está diseñado para proporcionar potencia con una vibración reducida, lo que ayuda a mantener la calma durante el recorte.
Las cuchillas y los peines recortadores de esta cortadora de cabello tienen puntas redondeadas para un recorte de cabello seguro y suave.
Premios
4.2
de 5
244
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
pcbermudez
08/07/2020
Peru
Comprador verificado
El producto es muy eficiente
Me encuentro satisfecho con este producto por su versatilidad y por tener incorporado y de forma graduable los niveles de corte,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 QC5375/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 QC5375/80 Hair clipper
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Ventajas
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Contras
No lleva cepillo para limpiarla .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper