Descontinuado
Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas
El sistema de sonido portátil Philips PX840T reproduce música sin esfuerzo desde tus fuentes favoritas: Bluetooth, USB, CD y radio FM/MW. El sistema de iluminación dinámica incorporado y la potencia de salida de 50 W te permiten obtener la más avanzada experiencia de audio.
Bluetooth
50 W
Iluminación dinámica
La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de tus pistas favoritas en la secuencia que desees.
Haz que la fiesta destaque gracias a la iluminación dinámica para realzar tu música. Enciende la noche con dos efectos de iluminación dinámicos que brillan directamente desde los altavoces. Enciende o apaga las luces con solo accionar un interruptor y no te pierdas ningún detalle. Ilumina la fiesta de la forma que quieras, desde iluminación para relajarse hasta divertidos efectos de disco; ¡ajusta el tono y el ritmo al mismo tiempo!
El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.
4.5
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Neoatlon
28/11/2021
Colombia
Excelente grabadora tipo Boombox
Excelente grabadora combina varias formas de reproducción de música desde discos compactos CD, MP3, Bluetooth, radio AM y FM
Ventajas
Excelente producto precio accesible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PX840T CD Soundmachine
Fecha de uso 2021-10-28
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-10-28
Adama
18/01/2017
Chile
Me gusta
A pesar que encuentro que es un buen producto, hubiera sido perfecto con nfc, lector de memorias sd , salida de audifonos 3.5 mm y control remoto. Pero a pesar de eso lo compre igual por marca y calidad de sonido,diseño atractivo y su gran potencia. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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miguel19
11/08/2019
Argentina
Excelente equipo de audio!!
Yo tenia un modelo portátil de generación anterior y tenia un sonido mas grave, por lo que tuve que acostumbrarme al sonido que tiene este equipo, mucho mas agudo pero mas claro. Escucho mucho radio AM y agradezco a Philips por haber puesto exteriormente el transformador de alimentación, que siempre genera descargas al estar en el interior del equipo. El único punto débil que encontré es que si uno quiere reproducir una carpeta con MP3 aleatoricamente no lo permite, y la única forma aleatorica es reproduciendo todo el contenido que tiene el almacenamiento externo. Pero en lo general excelente equipo.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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