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Descontinuado

Afeitadora eléctrica

PQ206/18

4.6
| (12) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Un afeitado limpio para más confianza
La afeitadora eléctrica Philips PQ206 combina el sistema de afeitado al ras con cabezales flotantes independientes. Puedes confiar en que lucirás genial todos los días
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Un afeitado limpio para más confianza

  • Alimentación por baterías

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Afeitado cómodo y al ras

Afeitado cómodo y al ras

El cabezal de afeitado importado le ofrece una experiencia de afeitado cómodo y al ras

Se adapta a las curvas de la cara

Se adapta a las curvas de la cara

Solo debes alinear las afiladas cuchillas con tu piel para lograr un afeitado al ras excepcional y los cabezales flotantes se adaptan a las curvas del rostro.

Cuchillas autoafilables

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas autoafilables le dan una larga duración de hasta dos años.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

12

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

14/06/2021

España

España

Buena

Buena en general cumple su función eso sí el bello que es fuerte le cuesta pero en relación calidad precio está bastante bien

Ventajas

Quita sel bello fácilmente

Contras

El bello muy fuerte le cuesta trabajo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

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14/07/2020

España

España

Excelente Afeitadora Rapida

Afeita en seco y muy rapidamente, excelente para viajes, dias apurados

Ventajas

ligera, rapida y con poco ruido

Contras

es a bateria, podria ser recargable USB

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

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10/07/2020

España

España

Cara Bonita

Esta es mi maquina de afeitar, que siempre puedo llevar conmigo para viaje, trabajo o visita de padres en su casa. Calidad de afeitado es muy bueno, recomiendo a Todos.

Ventajas

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

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