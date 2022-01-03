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Descontinuado

PicoPix MaxTVProyector móvil

PPX720/INT

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| (1) Resumen

Sonido, brillo y movilidad Xtreme

El televisor PicoPix MaxTV, basado en Android TV, proyecta imágenes de hasta 120” en verdadero Full HD. Gracias a correcciones de imágenes múltiples, brillo automático, batería de hasta 4 horas y funciones de radio portátil, te preguntarás cómo pudiste vivir sin él por tanto tiempo.

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Sonido, brillo y movilidad Xtreme

  • Verdadero FULL HD de 120" y 1080p

  • Sonido y movilidad Xtreme

  • Experiencia de Android TV

  • Función de radio portátil con Bluetooth

Foco automático inteligente

Foco automático inteligente

El enfoque automático con un solo clic elimina lo engorroso de la configuración manual. La cámara de alta resolución y el foco automático con tecnología de IA te garantizan siempre la obtención de una imagen más nítida, automáticamente.

Portabilidad Xtreme

Portabilidad Xtreme

Un proyector PicoPix Max TV ultracompacto que cuenta con todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo la batería de 4 horas en modo de proyección o 10 horas en modo de altavoz Bluetooth. La función de batería portátil también cargará todos tus dispositivos a través del puerto USB-C o USB-A.

Tecnología DLP de TI/REC709

Tecnología DLP de TI/REC709

La tecnología DLP de Texas Instruments, que se utiliza en 9 de cada 10 cines en todo el mundo, ofrece proyecciones nítidas, contraste profundo e imágenes brillantes en cualquier situación. Puedes esperar una experiencia visual inigualable con colores brillantes que proporcionan el 100% de la señal REC709.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 5

1

Resumen

5
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03/01/2022

España

España

no funciono despues actualizacion

el equipo dejo de funcionar correctamente después de la actualización de la pagina de soporte de España, creo que es firmware esta defectuoso y me pelotean de un numero de teléfono a otro ,hasta en ingles donde me dejan esperando ,no se puede poner un movil en la pagina donde solicitas el reclamo ,debes completar con 000 porque si no, no envia , errores que no esperaba de una firma de este tipo

Contras

nada de soporte ,de un telefono a otro sin resolver nada

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Proyector móvil

Fecha de uso 2020-12-03

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Proyector móvil

Fecha de uso 2020-12-03

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