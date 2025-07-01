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PET704K/00
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¿Por qué no puedo reproducir VCD cuando Play Back Control (PBC) está activado?
La imagen no aparece ni en la TV ni el reproductor Philips.
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