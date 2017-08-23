Descontinuado
NTRX500/55
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Déjate llevar por los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX, ideal para cualquier fiesta. Deja que Auto DJ mezcle pistas en tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone a través de Bluetooth® y use 260 mil efectos de luces para conseguir una fiesta intensa.
650 W
Bluetooth
Sé el maestro de todas las fiestas. DJ crossfader te permite mezclar tus pistas favoritas entre los canales A y B, por lo que puedes fluir sin problemas entre las canciones. Solo selecciona la salida del dispositivo para el reproductor A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de audio o sintonizador) para iniciar la música y, a continuación, elige el dispositivo de entrada para el reproductor B (USB o entrada de audio). Para cambiar las pistas, desplaza el atenuador de un lado a otro para realizar una transición suave y así seguir con la fiesta.
Disponible en toda la línea, el grave NX hacer estallar los graves y la potencia al extremo. Presiona el botón de graves NX y potencia tu sonido de forma instantánea, crea efectos de luces desenfrenados y siente cómo vibran tus huesos con los graves profundos de los subwoofers.
3.4
de 5
20
Opiniones
Link88
23/08/2017
Peru
Comprador verificado
Es un exelente producto supera la espectativa
Es un exelente producto supera la expectativa cumple la función de dos productos en uno es más divertido por las luces y sobre todo el sonido es perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Anthony
21/10/2018
Chile
Bluetooth
Quisiera saber la versión del Bluetooth ya que tiene problemas con mi tv al conectar ya que tiene 1 segundo se desfase
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
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Jonny
05/12/2014
Chile
Todo lo que se necesita para el carrete!
Descubrí este producto en la tienda, algo habia escuchado sobre los Nitro, pero al probarlo me sorprendió. realmente suena excelente y tiene la venta adicional de tener todas las funciones de lluces y dj y los efectos especiales. su tamaño es imponente y su sonido potente y de muy buena calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.