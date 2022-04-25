Descontinuado
11 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 11 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.2
de 5
435
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Lalinchi
25/04/2022
Peru
Comprador verificado
Muy buen producto
Funciona de maravilla, lo he usado en barba y cuerpo y todo ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Balart 21
07/12/2021
Peru
La mejor afeitadora
Muy confortable afeitado en general y garantía extendida por registrar el producto!
Ventajas
Tecnología y conford de corte
Contras
Duración de la batería y estuche
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Hectorio
18/06/2021
Peru
Excelente
Es muy bueno, facil de usar y practico. Conveniente para viajeros y personas ocupadas.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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